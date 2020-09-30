建發國際建議分拆物業管理業務上市
2020年09月30日 19:00
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建發國際集團(01908)公布，建議分拆集團的物業管理業務於聯交所主板，以介紹方式獨立上市，將透過由公司以實物方式，向合資格股東按記錄日期於公司的相應股權比例，分派全部建發物業股份實行。
目前公司持有建發物業的100%股權。於完成建議分拆時，公司將不會保留建發物業的任何權益，而建發物業將不再為公司的附屬公司，並將成為公司的聯營公司。
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