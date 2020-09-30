K2 F＆B擬購新加坡物業　涉2850萬

K2 F＆B( 02108 )公布，擬收購新加坡物業，為Block 171 Yishun Avenue 7, # 01 – 781, Singapore 760171，總代價500萬新加坡元(約2,850萬港元)。物業將用作開設一間美食中心，由集團店舖管理及租賃業務經營及管理。

董事會認為，收購事項將為集團產生正面商業效益，包括集團收益、溢利及市場份額的可預見增長，以及提高規模效益及成本確定性。此外，收購事項亦將提高集團對日益增長的租金成本的承受能力，並增強其與同業競爭的能力。

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