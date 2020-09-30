億勝生物科技或組合營　拓眼科生物藥品

董事會亦注意到，公司近期股價有不尋常波動及公司股份成交量有所上升。經向公司作出於相關情況下屬合理之查詢後，董事會確認，除潛在交易外，並不知悉可能導致有關股價或成交量波動之任何原因，或任何須予公布以避免股份出現虛假市場的資料，又或根據證券及期貨條例第XIVA部須予披露之任何內幕消息。

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