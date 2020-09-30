億勝生物科技或組合營 拓眼科生物藥品
2020年09月30日 19:26
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億勝生物科技(01061)公布，目前正與一名獨立第三方就潛在共同開發眼科生物藥品及相關知識產權許可展開討論。目前相關訂約方尚未訂立具法律約束力的協議。潛在交易一經落實，或會構成上市規則項下公司之須予披露交易，公司將於必要時遵循上市規則的相關規定。
董事會亦注意到，公司近期股價有不尋常波動及公司股份成交量有所上升。經向公司作出於相關情況下屬合理之查詢後，董事會確認，除潛在交易外，並不知悉可能導致有關股價或成交量波動之任何原因，或任何須予公布以避免股份出現虛假市場的資料，又或根據證券及期貨條例第XIVA部須予披露之任何內幕消息。
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