326萬上車！景峰法院令無契樓　拍出價高開價60萬元

忠誠拍賣周三(30日)舉行拍賣會，原推出19項物業，但其中3項在拍賣前售出，即場則沽出4個。其中，屯門居屋景峰花園2座中層Ａ單位，實用面積423方呎，自由市場開價266萬港元，終以326萬元拍出，高60萬元或約23%，呎價約7,707元。單位屬法院令及不提供樓契單位。

是次有2個車位成功售出。荔枝角美孚新邨雙號車位，屬遺產貨，開價135萬元，以150萬元拍出，成交價高15萬元或約11%。另外，葵涌金基工業大廈3樓單號車位，業主開價148萬元，最後以162萬元易手，較開價高約10%或14萬元。

同場亦有1個商舖拍出。旺角亞皆老街83號先達廣場1樓單號舖，連租約以450萬元成交，高開價20萬元，舖位實用面積約61方呎，呎價約7.4萬元。

至於3個拍賣前售出，其中薄扶林道靖林中層複式銀主盤連地下雙號車位，原先開價4,780萬元。另一個是北角兆年大廈中層C單位，原叫價250萬元，而銅鑼灣銅鑼坊2樓單號舖位開價為55萬元。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020