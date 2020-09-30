興華港口：要約成無條件 下周一起停牌
2020年09月30日 20:10
東網電視更多新聞短片
興華港口(01990)公布，收購要約周三(30日)下午4時截止，要約人已收到合共7.9億股要約股份的有效接納，相當於公司已發行股本97.07%，因此要約人將強制收購所有未接納股份，完成後公司將成為要約人全資附屬公司，並自聯交所退市。公司股份自10月5日(下周一)起暫停買賣，直至撤回股份於聯交所上市。
興華港口在今年7月底獲珠海港(000507.SZ)全資附屬珠海港香港有限公司，按每股現金2.597港元，提出私有化。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！