鴨脷洲南灣海景兩房以6100萬元沽出

港島優質單位具承接力，中原高鵬稱，鴨脷洲南灣1座高層A室，實用面積1,942方呎，兩房連雙套房間隔，坐享全海景，以6,100萬港元易手，實用呎價31,411元，屬市價成交。

原業主於2011年以約4,909萬元買入單位，持貨至今帳面獲利1,191萬元，單位升值24.3%。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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