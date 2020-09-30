美次季GDP收縮31.4%　較初步估計溫和

美國第2季國內生產總值(GDP)修訂後以年率計按季縮31.4%，收縮幅度略較初步估計和市場預期的31.7%溫和，期內個人開支亦由初步估計收縮34.1%修訂為收縮33.2%。

此外，美國9月芝加哥採購經理指數(PMI)由8月的51.2點升至62.4點，遠高於市場期的52點，並為2018年12月以來最高。

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