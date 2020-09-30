新盤UPDATES：新界東鐵路上蓋大盤最快下周開價

第4季新盤市況料將顯著轉活，大批新盤已急不及待籌備極速登場搶客，其中新界東區再有鐵路上蓋大盤計劃開售，最快下周公布開價及開放示範單位，市場料勢將吸引各區客源注意。

●柏傲莊I最快下周開價及開放示範單位

●火炭大型新盤積極籌備開售 間隔一至三房為主

沙田區新盤競爭升溫。中洲置業表示，旗下計劃年內推出的沙田港鐵火炭站旁大型住宅項目，將會是公司在港首個推出新盤，目前仍正待批預售樓花同意書，並積極為開售作準備，樓盤名稱現時仍未落實，將於稍後正式公布，相信將為買家帶來煥然一新感受。項目設有4幢住宅大樓，並建有住客會所及購物商場，將提供約1,335伙，單位間隔以一至三房為主，並有小量特色單位。

●匯璽III四房大宅4176萬元沽出

●中秋節優惠促銷！美聯為KOKO HILLS送出10萬禮券

中秋節長假將至，個別地產代理行聯同發展商為新盤推出優惠促銷。美聯為會德豐地產旗下茶果嶺茶果嶺KOKO HILLS引入「中秋置業賞」，向買家送出總值10萬港元商場購物禮券。

該公司住宅部行政總裁布少明稱，凡於10月1至4日經該行購買項目三房或以上單位之首名買家，可獲價值4萬元的商場購物禮券，購買其他單位的4名買家，可分別獲贈價值1.5萬元購物禮券。優惠先到先得，送完即止。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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