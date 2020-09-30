樓價UPDATES：粉嶺牽晴間減價35萬沽出

二手交投回升，粉嶺牽晴間9月錄12宗買賣，有兩房單位減價35萬港元後沽出，呎價仍達約14,304元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島8座中層C室，實用面積811方呎，套三房間隔，望全海景，獲租客以30,500元租入，實用呎租約37.6元，新租客為同區客，因單位外望全海景，決定承租。

●筲箕灣柏匯中層H室，實用面積209方呎，開放式間隔，交吉3日即獲數組客人爭租，業主終以11,500元租出單位，實用呎租55元，若以2016年購入價414萬元計，租金回報3.3厘。

●南區貝沙灣4期7座中低層C室，實用面積約1,047方呎，套三房套連工人套房間隔，望海景，日前以2,775萬元沽出，實用呎價約26,504元，屋苑9月累錄約8宗二手買賣，現時約有266個單位放售，最低入場價由1,200萬元起。

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九龍區

●將軍澳都會駅1座極高層C室，實用面積約633方呎，套三房間隔，望內園景，今年3月底開始以叫價1,080萬元放售，至近日以1,000萬元沽出，減價80萬元或約7.4%，實用呎價約15,798元，屋苑現時有約40個放盤，叫價由980萬元起。

●將軍澳居屋富康花園7座高層K室，實用面積431方呎，兩房間隔，8月份於未補價第二市場叫價520萬元，累減30萬元或5.8%，獲區外綠表買家以490萬元承接，實用呎價11,369元。

●茶果嶺麗港城23座中層A室，實用面積748方呎，套三房間隔，望海景，剛以1,068萬元沽出，實用呎價14,278元，原業主於2006年12月以425萬元買入，持貨14年帳面獲利643萬元，單位期內升值約1.5倍。

●九龍灣德福花園I座頂層兩房戶，實用面積539方呎，吸引年輕客承接上車，經商議後由738萬元，調減23萬至715萬元易手，減幅約3.1%，實用呎價約13,265元。

●九龍灣德福花園9月至今錄8宗成交，平均實用呎價約14,150元，其中N座中層4室，實用面積551方呎，兩房間隔，以780萬元易手，實用呎價14,156元，新買家為同區上車客。

●西南九龍匯璽9月錄得約74宗的租務成交，包括匯璽II第5B座中層F室，開放式間隔，實用面積約269方呎，以約16,000元放租7天，即吸引外區客洽詢，議價後減價2,200元或約14%，以13,800元租出，實用呎租約51.3元，新租客為單身客，睇樓1次即決定承租。

●奧運站凱帆軒9月錄約3宗買賣，包括3座極高層F室，望樓景及海景，兩房間隔，實用面積約468方呎，以900萬元放盤7日，即獲外區客接洽，議價後減價20萬元，以約880萬元成交，實用呎價約18,803元，新買家為首置客，睇樓兩次後即拍板承接。

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新界區

●粉嶺牽晴間9月累錄12宗二手買賣，其中5座高層A室，實用面積約381方呎，兩房間隔，原先叫價580萬元，日前最終以545萬元獲承接，減價35萬元或約6%，實用呎價約14,304元，現時屋苑約有128個單位放盤，入場費由約510萬元起。

●上水居屋翠麗花園3座低層E室，實用面積約481方呎，兩房間隔，日前於已補價自由市場價以425萬元成交，實用呎價約8,836元，新買家購入單位為自用，屋苑9月累錄約5宗二手買賣，平均實用呎價約8,835元，現時約有10個放盤，未補價第二市場最低入場費由約300萬元起。

●屯門弦海高層R室，實用面積336方呎，一房一廳間隔，外區客為鄰近家人居住，方便照應，加上業主考慮到新租客願意每次預繳半年租金，故減價1,500元，單位最以11,000元租出，實用呎租32.7元，如以業主2019年約620萬元的購入價計算，租金回報率2.1厘。

●青衣青怡花園3座中層G室，實用面積約547方呎，套三房間隔，享內園景觀，上月叫價760萬元，直至近日以735萬元沽出，減價25萬元或約3%，實用呎價約13,437元，屋苑9月暫錄約4宗二手買賣，平均實用呎價約14,254元。

●東涌東堤灣畔9座極高層E室，實用面積569方呎，兩房間隔，新近獲換樓客垂青洽購，叫價780萬元，議價後以743萬元成交，實用呎價13,058元，屋苑9月錄13宗買賣，較上月全月9宗多44%，但平均實用呎價約11,695元，按月微跌1.8%，呈價跌量升之局。

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