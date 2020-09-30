【深度解構】華爾街最佳亞洲專家為何「睇死美元崩潰」？

外國傳媒報道，多次估中貿易戰去向、去年11月已警告中美處於「冷戰」初期、被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席，現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)最新再次在專訪中警告，今年第2季當中，美國的國內儲蓄率驟降，降幅創下了第2次世界大戰結束以來的紀錄。這趨勢還將延續下去，而且經常帳赤字也將隨之惡化，在這種情況下，美元未來的走勢注定只能有一個方向，就是崩潰！

他指出，美元現在已經進入了猛烈下滑周期的早期階段。在截至8月的4個月時間當中，美元實際有效匯率(REER)縮水了4.3%。如果以其他指標度量，則美元的貶值甚至還更加可怕，不過，實際有效匯率終究是在評估貿易、競爭力、通脹和貨幣政策諸方面時最重要的那個指標。

當然，需要承認的是，今年2月到4月間，美元曾經猛烈升值近7%，近期的下挫只是吐出了一部分進項而已。在那段時間內，美元之所以會升值，主要是因為全世界金融市場猛醒，突然意識到新冠病毒疫情和隨之而來的封鎖有多麼可怕，在全球經濟驟然停擺的情況下，投資者紛紛湧向美元這一心目當中的避風港。

即使近期遭受了打壓，美元目前看來依然是全球高估程度最厲害的主要貨幣，實際有效匯率較之2011年7月的低位依然高出34%。

只是，他依然相信這廣義美元指標從現在到2021年底將大幅下跌，跌幅可能達到35%之巨。這一判斷主要有三個根據：美國宏觀經濟不均衡性迅速惡化，歐元和人民幣作為替代之選強勢崛起，以及，第二次世界大戰結束後便開始存在，讓美元得以獨立於各種風雨之外的美國例外主義光環將逐漸消失。

第一個因素，即美國愈來愈嚴重的經濟發展不均衡，現在已經成為了任何人都不能忽視的一個巨大麻煩。國內儲蓄史無前例的驟降，再加上與其存在嚴密內在關聯的經常帳赤字，兩者聯手猛烈襲擊美國，讓人目瞪口呆。

在這方面至關重要的指標是淨國民儲蓄率，後者度量的是根據折舊調整後的企業、家庭和政府部門儲蓄總和，在第2季度當中，該指標竟然跌成了負數「-1%」。上一次有類似情況發生還是在2008年之後的金融危機期間，該讀數曾經連續9個月為負，從2008年第2季到2010年第2季，平均為-1.7%。

不過，最可怕的或許還不是這個負號，而是崩潰的速度。要知道，疫情爆發前的第一季，儲蓄率還曾經為2.9%，這也就意味着到第2季的-1%，一個季度之間就驟跌了3.9個百分點。這也創下了1947年開始統計這數字以來的最大單季跌幅紀錄。

國內儲蓄史無前例的驟跌，其最主要的原因當然不是甚麼秘密。疫情爆發之後，個人儲蓄一度曾經猛增，但是在聯邦預算赤字的創紀錄擴張面前，這點進展便顯得微不足道了。

《新冠病毒援助、救濟和經濟安全法》向大部分美國人發放了1,200美元(約9,360港元)一次性紓困支票，同時提供了每周600美元(約4,680港元)的額外失業救濟補貼，這兩者的聯合作用下，個人儲蓄率4月間猛增到聞所未聞的33.7%。

曇花一現的一次性支票消失之後，個人儲蓄率7月間迅速回落到17.8%，雖然看上去依然相對較高，但是在失業救濟補貼7月底到期之後，顯然這數字還將繼續下滑。

與此相對應的，則是聯邦預算赤字的激增，第2季度的年化數字猛增4.5萬億美元，達到5.7萬億美元之巨，足以吞下同期3.1萬億美元的淨個人儲蓄而有餘。

再考慮到未來幾個月，個人儲蓄很可能會大幅度下挫，而根據國會預算辦公室估計，當前財年的預算赤字總規模正向着國內生產總值(GDP)的16%狂奔，因此，第2季的國內儲蓄重挫很可能只是一個開始，預示前景注定很不美妙。

這就將導致美國經常帳赤字大崩盤。美國缺乏儲蓄，卻還想要投資和增長，就只能引入其他國家的盈餘，維持巨大的外部赤字以吸引海外資本。這當然不是甚麼復雜的經濟理論，只是簡單的會計收支常識。

事實上，這種邏輯的正確性剛剛從近日發布的美國2020年第2季國際交易統計數據當中得到了證實。伴隨國內儲蓄的暴跌，美國的經常帳赤字已經擴大到了相當於GDP約3.5%水平，創下了2008年第4季全球金融危機時期的4.3%以來新高。

事實上，正如儲蓄崩盤一樣，經常帳方面的變化也同樣是觸目驚心。2020年，經常帳赤字相對於GDP的比例還只有2.1%，而第2季就猛烈提升了1.4個百分點，創下了1960年數據統治開始以來的最快惡化速度紀錄。

淨國內儲蓄率完全可能進一步向着深淵滑落，直至達到相當於國民收入-5%或-10%的地步。羅奇的個人預期是，經常帳赤字至少會突破2005年第4季創下的相當於GDP約6.3%的紀錄。在聯邦預算赤字今年和明年爆炸性猛增的背景之下，國內儲蓄和經常帳的這種可怕變化都將以接近光速的速度展開。

不必說，儲蓄下滑、經常帳失衡，自然會給美元造成貶值的壓力，而麻煩還不止於此，聯儲局政策近期的轉向還會使得局面雪上加霜。聯儲局日前宣布將通脹目標由固定轉為平均，其實就等於向市場傳達了明確的信號：零利率存在的時間很可能要比之前預想的長得多，哪怕通脹在短期內超過2%，他們也會坐視不理。

這種新的貨幣寬松政策傾向實際上就等於取消了一個重要的選項，即加息，而眾所周知，後者正是大多數國家為阻止本國貨幣貶值所採取的最常見措施之一。因此，聯儲局實質上就是給業已疲軟的美元造成了更大的貶值壓力，將其當作了美國宏觀經濟失衡的安全閥來使用。

簡而言之，美元現在依然被高估，但是脖子上的枷鎖正在不斷收緊。國內儲蓄正在以史無前例的速度下滑，而經常帳失衡也緊隨其後。可是，聯儲局已經指望不上了，因為與對抗通脹相比，他們現在更重視支持股市和債市，自顧不暇。因此只能說，美元的跌勢現在還只是剛剛開始。

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