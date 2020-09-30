夜市UPDATES：道指早段升342點　港股夜期高水二百

美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登周二(29日)舉行首場辯論後，對選舉形勢的影響引發議論，惟經濟數據理想，加上憧憬財政刺激方案進展，美股周三(30日)開市早段上升，道指升342點，至27,794點；納指升98點，至11,184點；標指升30點，至3,366點。

港股夜期報23,662點，升232點，高水203點。

疫情衝擊旅遊業下，華特迪士尼計劃在美裁減2.8萬個職位，股價早段跌1.1%至123.95美元。

美國最大晶片生產商美光科技首財季純利按年增76%至9.88億美元，經調整後每股盈利1.08美元，勝預期。但該公司稱已暫停向受到美國制裁的華為供貨，又削減資本開支計劃，拖累股價早段挫3.2%至49.08美元。

摩根大通同意支付9.2億美元罰款，就操縱貴金屬和美債市場案與監管機構和解，該行並承認有不當行為。摩通股價早段升0.8%至96.16美元。

摩根大通財富管理部門股票策略主管彼德斯預期，雖然股市會繼續波動，但建議投資者乘跌價買入周期性股份，特別是具結構性增長的領域，包括數碼轉型、醫療創新和環保趨勢，預期標指今年底升至3,500點至3,600點後，明年九月底前進一步升至3,750點，意味較周二收市有逾12%上漲空間。

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