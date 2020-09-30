【悲情樓市】市區單幢樓業主「投降」　商場劏舖再錄蝕讓

【悲情樓市】

受新冠肺炎及環球經濟陰霾拖累，香港整體樓價跌勢顯著。政府最新數據顯示，8月份私人住宅售價指數按月再挫1.1%，跌幅為近半年來最大，並已連跌兩個月，而今年首8個月樓價僅升約0.37%，市場料全年跌達5%。同時，市區單幢樓業主跌市期間率先「投降」，其中紅磡城中匯連錄兩宗帳面蝕讓買賣，部分持貨4年損失約30萬港元。

據差餉物業估價署資料，8月份私人住宅售價指數報380.6點，為今年4月後最低。期間港島區實用面積753至1,075方呎中型單位，平均呎價報18,780元，按月急瀉約10.9%，為各類別單位跌幅最大。而各區面積431方呎細單位均價亦全數下挫，其中九龍區按月跌約6.1%至14,510元。

相反，8月份租金走勢較為平穩，期內私人住宅租金指數報181.7點，按月升約0.39%，連升3個月，但今年首8個月仍錄約4.2%跌幅。

面對跌市，市區單幢樓失守，成交價低於數年前購入價。市場消息稱，9月份期間城中匯錄至少兩宗帳蝕個案。包括一個中層實用面積410方呎單位，以約761萬元售出，呎價約18,561元，原業主不足4年前以791萬元購入。而毗鄰一個同面積單位亦以793萬元沽，較5年前購入價帳面低約15萬元，但原業主購入時可獲1%現金回贈優惠。

迷你單位繼續「出血」。香港置業朱永健指，港島筲箕灣柏匯中層B室，實用面積約210方呎，放盤5個月，經議價後終售約460萬元，呎價約21,905元，原業主持貨5年轉手，帳面蝕讓近10萬元離場。

事實上，後市去向未明，業主都加快套現。資料顯示，九龍城學林軒低層戶，以550萬元登記售出，原業主2017年同以550萬元購入，帳面平手料需蝕使費。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，現時香港樓市十分畸形，住宅樓價仍然高企，但會持續調整，而租金則因經濟不景，以及失業率高企而向下，預期全年樓價會跌約4至5%。他又指，在現時經濟寒冬下，積聚的購買力能否持續釋放至年底，要取決於大型企業年底會否大幅裁員。

另方面，反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數，本周僅升0.08%至176.74點，指數主要反映9月7至13日實際市況。該行亦指出，十大二手屋苑9月份錄262宗二手買賣，按月少兩宗，當中五成平均實用呎價按月回落。

【商場劏舖再錄蝕讓】

零售前景黯淡，商場劏舖再錄蝕讓個案。不乏人流的灣仔軒尼詩道298電腦特區，一個一樓迷你舖，僅以85萬元登記成交，約7年貶值逾五成，呎價約16,345萬元。

上述商場1樓單號舖，實用面積約52方呎，今年7月底透過環亞拍賣推拍，當時開價118萬元，其後減至80萬元翻拍。該行董事總經理區蘊聰透露，該舖最後未能透過拍賣售出，最終經買賣雙方磋商後成功沽出。資料顯示，原業主於2013年以178萬元購入該舖，現帳面貶值93萬元或約52%。

新界劏舖業主都要損手。資料顯示，嘉湖山莊新北江商場1樓單號舖，以110萬元登記易手，舖位2016年以118萬元買入，是次交易帳面損失8萬元。

車位亦未能幸免。沙田河畔花園一樓單號同類物業，以83.8萬元登記售出，約4年帳面貶值約27%。同區帝堡城L3樓單號車位亦以97萬元登記轉手，較兩年多前購入價低約24%。

另方面，忠誠拍賣周三(9月30日)沽出4項物業，其中屯門居屋景峰花園2座中層A單位，實用面積423方呎，自由市場開價266萬元，終以326萬元拍出，高約60萬元或約23%，呎價約7,707元。單位屬法院令及不提供樓契單位。

同場亦有一個商舖賣出，旺角亞皆老街先達廣場1樓單號舖，連租約以450萬元成交，高開價20萬元，舖位實用面積約61方呎，呎價約73,770元。

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