雨潤食品山西地遭徵收　補償總價1.35億人幣

高平市政府是為太焦鐵路的土地規劃與山西省高平市高平東站的建設方案後，進行土地徵收。土地地址為中國山西省高平市河西鎮官莊村。

集團預期，可從出售被徵土地(連同物業)確認收益約9,000萬元。土地徵收補償總額所得款項淨額約1.23億元，擬用作償還集團部分抵押貸款、集團營運所需的機器設備更新升級及一般營運資金用途。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020