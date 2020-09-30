華晨中國汽車公布內部股權變動

根據該協議約定的條款及條件，遼寧鑫瑞經由華晨受讓約15.35億股公司每股面值0.01美元之普通股，相當於目前已發行股本總數約30.43% (「本次重組」)。

本次重組完成後，華晨將不再直接持有公司股份。

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