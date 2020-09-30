中滔環保因土地徵收獲補償金逾12億人幣
2020年09月30日 22:46
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中滔環保(01363)公布，全資附屬廣州綠由，與土地開發中心及土地征收與補償辦公室訂立徵收協議，據此，廣州綠由同意(其中包括)向土地開發中心交出該物業，以換取補償金額12.37億元人民幣。
所得款項預期將用於解除對該物業的產權負擔；搬遷營運至新地點、於新地點建設設施、降低集團之債務以及用於一般營運資金需要。
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