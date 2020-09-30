高銀金融全年轉蝕60億　擬143億元售高銀金融國際中心

期內營業額約6.04億元，減少2.47%，主要由於酒品及相關業務產生的收益大幅下滑，然而該下滑被房地產業務及保理業務營業額增加所大幅抵銷。

公司又披露，於9月29日與獨立第三方訂立臨時買賣協議，作價143億元出售持有九龍灣高銀金融國際中心之集團附屬公司。

值得留意的是，地產顧問服務公司萊坊周一(28日)表示，獲委託為獨家代理，放售高銀金融旗下，位於九龍灣啟祥道17號的高銀金融國際中心，遞交意向書截止日期為2020年11月11日正午12時正。據了解，是次物業放售是由債權人所委託的接管人及經理人提出。

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