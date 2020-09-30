高銀金融全年轉蝕60億 擬143億元售高銀金融國際中心
2020年09月30日 23:21
東網電視更多新聞短片
高銀金融(00530)公布，截至6月底止全年業績，期內錄得股東應佔虧損60.97億港元，去年同期則賺62.55億元；每股虧損87.23仙。大幅虧損主要由於就啟德住宅項目其發展中物業減值約27.86億元；因香港物業市場價格及租金收益率下滑而導致投資物業之公平值減少約21.95億元；酒品及相關業務導致若干物業、機器及設備之減值虧損約1.47億元；於2019財政年度產生出售附屬公司錄得非經常性收益約57.27億元；就若干現有借貸而產生財務及相關費用增加約2.54億。
期內營業額約6.04億元，減少2.47%，主要由於酒品及相關業務產生的收益大幅下滑，然而該下滑被房地產業務及保理業務營業額增加所大幅抵銷。
公司又披露，於9月29日與獨立第三方訂立臨時買賣協議，作價143億元出售持有九龍灣高銀金融國際中心之集團附屬公司。
值得留意的是，地產顧問服務公司萊坊周一(28日)表示，獲委託為獨家代理，放售高銀金融旗下，位於九龍灣啟祥道17號的高銀金融國際中心，遞交意向書截止日期為2020年11月11日正午12時正。據了解，是次物業放售是由債權人所委託的接管人及經理人提出。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！