【產經評論】盛夏市道冷清清　秋風秋雨愁煞人

好不容易，今年第三季終於過去。季內香港經濟備受第三波新冠肺炎疫情蹂躪，盛夏消費旺季不旺，百業蕭條。踏入第四季，即將迎來的更是多事之秋，包括中美之爭白熱化，且距離十一月初美國總統大選日子愈來愈近，選情變化足令美國以至全球金融市場大幅波動。更令人擔心的是秋冬流感季節，新冠病毒或現變種，令疫情再度惡化，經濟復甦無期。始終公帑有盡，長貧難顧，企業與打工仔如何能捱過這個年關？

今年首季，全球爆發疫情，三月金融市場劇烈震盪後曾現反彈行情，皆因市場預計疫情會漸退，下半年有望迎來報復式經濟復甦潮。詎料歐美疫情持續擴散，亞洲更接連出現第二、第三波，各地不同程度的禁聚令持續，國際客運運輸仍陷大停頓，昔日夏季旅遊消費熱潮不再。第三季全球經濟繼續攬炒，在說明一個事實，就是「人算不如天算」！今年經濟先低後高的期望已幻滅，取而代之是「L」形走勢，即經濟大跌過後持續低迷，各界只盼疫苗快些面世，與望天打卦無甚分別！

天災無法預計，可惜疊加人禍。踏入十月，中美之爭的焦點當落互相炮製的制裁名單將會出爐。所指的是美國將公布包括中港金融機構的第二份制裁名單及匯率操縱國名單，而中國亦會公布《不可靠實體清單》，相信屆時金融市場必然震盪，更多的外資生怕誤觸制裁「地雷」而決心離港，激化走資潮。

過去，每年第四季是企業落實明年資本投資預算的期限，惟依目前景氣來看，企業高管取向極為審慎不難理解。眼看至今香港仍實施禁聚令，旅遊、零售、餐飲、商用物業等市道皆深陷低谷，獨靠中資企業來港上市支撐着金融業半邊天。可當十月全年最大的中資股集資活動完成，何以為繼？只怕熱潮過後，熱錢求去，加上美國政局底定，反華旗幟照舊，香港經濟更無險可守。

疫情以來，港府已推出兩輪保就業計劃，可高官們已表明暫無意推第三輪資助。換言之，縱使第四季經濟更差，企業和打工仔都要自生自滅，相信企業倒閉和勞工失業高潮將見真章！

正所謂「家衰口不停」，港府施政長期失德無能，港人不但安居難，經濟競爭力每況愈下，如今更處於中美之爭的夾縫，加上抗疫救市未到位，連基本飯碗都朝不保夕，青年有夢卻苦無出路，人心散漫，內憂外患無日無之！最怕此役過後，經濟永難翻身，國際金融中心不保，港元資產何去何從，真的天曉得！

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