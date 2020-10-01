螞蟻孖展額　券商預千二億

耀才及輝立已按一貫新股做法，預留300億元孖展額度予螞蟻。其中耀才證券提供90%及95%兩種孖展成數予客戶選擇，耀才證券行政總裁許繹彬預期，首批孖展額度會「借爆」，屆時將會「加碼」至400億元，甚至500億元，又透露其孖展息率將會是極具吸引力的低利率水平。

信誠證券聯席董事張智威表示，螞蟻是「萬眾期待新股」，惟由於仍未有招股日期、招股價等詳情，該行未開放認購，暫預留150億元額度，視乎情況再加碼，另將參考銀行拆息再釐定孖展利率。不過，許多客戶十分關注該公司的最新進展，常收到相關查詢。

互聯網券商亦不甘示弱，推出不同優惠或新功能吸引散戶，市傳多間互聯網券商平台打通美股及港股資金帳戶，讓美股投資者可以直接使用美元認購，毋須先兌換成港元。

另外，富途證券即將推出孖展認購額度預約功能，客戶可以提前預約孖展，目前已預留約300億元孖展額度。參考以往新股認購，富途提供借九成孖展服務。華盛證券則提供免認購費優惠，另設限量的20倍融資認購資格(即95%孖展融資)，每人最高借50萬元。

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