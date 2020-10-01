螞蟻孖展額 券商預千二億
2020年10月01日 00:21
東網電視更多新聞短片
螞蟻集團料受投資者熱捧。
世紀新股螞蟻集團正全速前進，券商亦積極備戰！當中包括輝立証券、耀才證券(01428)、信誠、富途及凱基共5間證券行，已經預留至少千二億元孖展額度供客戶認購螞蟻，並且部署進一步加碼。今年新股市場火熱，按首三季計，新股集資額按年增加59.73%，至逾2,040.83億元。
耀才及輝立已按一貫新股做法，預留300億元孖展額度予螞蟻。其中耀才證券提供90%及95%兩種孖展成數予客戶選擇，耀才證券行政總裁許繹彬預期，首批孖展額度會「借爆」，屆時將會「加碼」至400億元，甚至500億元，又透露其孖展息率將會是極具吸引力的低利率水平。
信誠證券聯席董事張智威表示，螞蟻是「萬眾期待新股」，惟由於仍未有招股日期、招股價等詳情，該行未開放認購，暫預留150億元額度，視乎情況再加碼，另將參考銀行拆息再釐定孖展利率。不過，許多客戶十分關注該公司的最新進展，常收到相關查詢。
互聯網券商亦不甘示弱，推出不同優惠或新功能吸引散戶，市傳多間互聯網券商平台打通美股及港股資金帳戶，讓美股投資者可以直接使用美元認購，毋須先兌換成港元。
另外，富途證券即將推出孖展認購額度預約功能，客戶可以提前預約孖展，目前已預留約300億元孖展額度。參考以往新股認購，富途提供借九成孖展服務。華盛證券則提供免認購費優惠，另設限量的20倍融資認購資格(即95%孖展融資)，每人最高借50萬元。
事實上，本港今年新股市場暢旺，尤其九月份已有5隻在美國上市的中資概念股來港第二上市，帶動集資額按月勁增2.62倍至563.84億元，首三季集資額按年增加59.73%，至逾2,040.83億元，共99宗新股，按年增加1.02%。以集資規模來計，6月來港第二上市的京東集團(09618)為今年內最大宗新股，其集資額達345億元，佔市場總集資額約16%。
市場續有新股加入招股行列，基金管理集團TRUE PARTNER(08657)採取全電子化招股，招股價1.55至1.95元，發行1億股，最多集資1.95億元。每手2,000股，入場費3,939.31元，預期於10月16日掛牌。
本港建造工程承建商譽燊豐控股(02132)以每股招股價0.325至0.34元，發行4億股，最多籌1.36億元。每手8,000股2,747.41元入場，料10月20日上市。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！