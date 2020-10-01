螞蟻銀行CEO大牌檔食出商機

近日開業嘅螞蟻銀行(香港)CEO王瀾，原來不知不覺已喺香港住咗三年半，廣東話暫時都唔係好地道。但佢就堅持要用唔鹹唔淡嘅廣東話，向香港市民介紹螞蟻銀行。絲絲心諗，自己啲國語都好流利，唔通以為我哋聽唔明「煲冬瓜」？佢話，呢份堅持係有特別原因嘅。

佢講笑話，自己廣東話雖然歪歪哋，但覺得咁樣先至有融入本地嘅誠意喎，佢仲話，螞蟻銀行要同佢嘅廣東話一樣，齊齊努力！王總仲分享，原來佢好鍾意香港嘅地道美食，例如雲吞麵店、大牌檔同茶餐廳等，不過回想初初嚟香港嘅時候，佢就好唔習慣，因為香港人食飯快過打針，由入座到埋單都係用咗十幾分鐘！

而香港唔少細舖頭一般都係由朝做到晚，佢喺度諗，虛擬銀行可以點樣符合到呢啲細舖頭要求？佢就諗到，呢啲舖頭多數喺夜晚12點左右做結算、為第二日入貨做準備，所以多數老闆都係喺實體銀行閂咗門之後，先最需要銀行服務。反而，虛擬銀行就可以幫到佢哋，因為電子銀行服務唔受時間同地點限制！

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