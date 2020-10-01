阿里雲計算業務有望扭虧
2020年10月01日 00:22
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阿里雲可望於本財政年度扭虧。
阿里巴巴(09988)首席財務官武衛料，該公司的雲計算業務(阿里雲)可望於截至明年3月底止本財政年度首度扭虧為盈，菜鳥物流的經營活動現金流亦會於同期由負轉正。消息刺激阿里股價周三曾經上漲3.99%，收市仍升3.84%，收市報275.6元。
阿里呈列的雲計算業務「虧損」一向為經調整EBITA虧損(除息、稅及攤銷前虧損)，截至今年六月底止一季按年微縮4.46%，但由於期內收入按年大增58.53%，經調整EBITA虧損率按年縮1.82個百分點至2.77%。華泰證券指，六月底有六成A股上市公司採用阿里雲，比兩年前同期多3個百分點，而高端用戶的增長有助推高阿里雲的每戶平均收入。
武氏續稱，阿里佔中國社會消費品零售總額比重已由2015年的10%升至18%。然而，若將阿里核心商業業務之經調整EBITA，乘以25倍EBITA市盈率這個市場對同類業務給予的最低估值水平，則該業務的價值已接近集團目前總市值，因此認為股價尚未反映菜鳥物流及阿里雲等新興業務之價值。
另方面，騰訊控股(00700)落實以每美國存託股份(ADS)9美元把於美國掛牌的內地搜尋引擎搜狗私有化。騰訊股價昨升1.19%，收報511.5元。
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