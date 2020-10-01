阿里雲計算業務有望扭虧

阿里呈列的雲計算業務「虧損」一向為經調整EBITA虧損(除息、稅及攤銷前虧損)，截至今年六月底止一季按年微縮4.46%，但由於期內收入按年大增58.53%，經調整EBITA虧損率按年縮1.82個百分點至2.77%。華泰證券指，六月底有六成A股上市公司採用阿里雲，比兩年前同期多3個百分點，而高端用戶的增長有助推高阿里雲的每戶平均收入。

武氏續稱，阿里佔中國社會消費品零售總額比重已由2015年的10%升至18%。然而，若將阿里核心商業業務之經調整EBITA，乘以25倍EBITA市盈率這個市場對同類業務給予的最低估值水平，則該業務的價值已接近集團目前總市值，因此認為股價尚未反映菜鳥物流及阿里雲等新興業務之價值。

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