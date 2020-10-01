外資季套四百億　A股仍漲7％

雖然A股三大指數九月份回吐逾半成，但全靠七月強勁漲幅做後盾，第三季滬綜指及深成指分別上漲7.82%及7.63%，連升兩季。惟自踏入多事之秋以來，外資已率先離場，第三季更狂沽逾400億元人民幣(下同)A股。分析料第四季大市將維持波動，展望十月風險偏好仍處於相對低位。

九月收爐日A股缺乏方向，滬綜指收跌0.2%，在兩個月低位徘徊。深成指及深圳創業板指數微升0.05%及0.44%，報12,907點及2,574點。九月累計，滬綜指下挫5.23%，終止連續三個月升勢，創去年五月後最大單月跌幅，深成指及創業板指分別跌6.18%及5.63%，均為半年來最大單月跌幅。

總結第三季，滬深三大指數按季升幅均見放緩。創業板指挾首批註冊制新股出爐的光環，按季漲5.6%，更連升五季。惟昨日兩市交投縮至5,400億元，外資透過滬、深股通淨沽出29.03億元，連續八日沽貨，為去年五月來最長紀錄，九月累計淨拋售327.73億元，為今年三月來最重手，整體第三季淨賣出411億元A股，恐為滬、深港通開通後最「甘」。當中，以今年表現強勁的消費及科技股為主要拋售板塊。

瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑指，中國在岸或離岸股票的投資情緒，短期內均受歐洲部分地區疫情再升溫等因素壓抑，而美國十一月總統大選前避險交易增加會令情況轉壞，A股調整節奏或較波折。

東吳証券指，展望第四季，A股以弱勢波動行情為主，從股市流動資金層面來看，外資主導力量偏弱，料內地公募基金將為主導市場的動力。內地十一長假今正式展開，滬深港通北向交易從周四起暫停，A股下周五始復市。

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