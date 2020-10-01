顧客用手機寫評論易吐心聲

啲家長成日話唔好畀細路咁快接觸到智能手機，但有無諗過手機亦同樣係成年人嘅奶嘴？最新研究仲話，大家用手機發表嘅評論以及心聲，比起用個人電腦嚟發表嘅更真實，更反映個性。即係話，商家研究大家嚟自手機嘅心聲才至關重要！

比起用個人電腦，用手機打嘅評論、留言、文章都會更加接近大眾本身嘅真實諗法。美國著名學府研究發現Twitter上用手機發布嘅推文，第一人稱嘅使用率會比用電腦高47%，多數會直接用「我」、「我哋」去講自己心入面嗰句，而且多啲機會提及到自己嘅朋友和家庭，證明人們會傾向用手機發表一啲私密感受。

研究話，公司做市場營銷及消費者調查嘅時候，可以運用呢個心理特點。絲絲留意到，依家部分餐廳好多時都會印個QR Code喺收據上，顧客透過手機掃描之後，直接連接留言網頁，留低對餐廳食物、環境同服務嘅意見，做法聰明！

手機真心分享現象可能係因為手機嘅螢幕細啲，人嘅注意力會收窄，更加容易集中喺寫作上，而且通常喺手機打完之後唔會改完又改。咁講法，下次上司提出要Comment對公司嘅意見時，絲絲都係用番電腦回覆為妙！

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