華製造業PMI半年新高　勝預期

隨着供需同步回升及傳統生產旺季來臨，九月份衡量中國製造業活動的官方採購經理指數（PMI）為51.5，創半年高兼勝預期；同月非製造業PMI更為強勢，報55.9，更創近七年高。加上反映民企情況為主的財新中國製造業PMI亦在九年半高位徘徊，分析指，初步數據預示第三季內地經濟增速邁向合理水平。

國家統計局顯示，製造業PMI連續七個月企穩盛衰分界線50之上。當局服務業調查中心高級統計師趙慶河指，因生產及新訂單指數按月上升，國際市場需求亦局部回暖，帶動製造業進出口改善，九月新出口訂單指數及進口指數為50.8及50.4，按月升1.7及1.4個百分點，均屬今年來首次重上50水平。

值得留意，九月小型企業PMI已回升至50.1，為六月來首次脫離收縮區間，景氣回升既有製造業傳統生產旺季的利好影響，也受惠於內地針對小微企業的紓困政策。

惟製造業復甦並不均衡，調查顯示，紡織及服裝服飾、木材加工等製造業反映市場需求不足的企業佔比，均逾五成。且全球疫情未受控，內地進出口存不穩定因素。

服務業方面，復甦速度正在加快。九月官方非製造業PMI連漲兩個月，更創一三年十一月後新高，故全月綜合PMI為55.1，亦創三年高。華興證券指，當中服務業商務活動指數按月升0.9個百分點至55.2。

華興證券提醒，九月官方製造業的從業人員指數僅49.6，即使財新中國製造業PMI的就業指數結束連續八個月收縮，但九月相關就業指數增速輕微，說明行業整體就業市場仍面臨較大壓力。

九月財新中國製造業PMI雖按月降0.1個百分點至53，但仍處高位擴張。野村證券指，無論官方或財新數據均反映內地經濟第三季仍在復甦軌道，符該行對第三季國內生產總值（GDP）按年升5.2%預測，並料近期官方製造業PMI企穩。

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