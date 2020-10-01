東方日報B1：恒指季挫4% 續慘輸全球
2020年10月01日 00:25
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港股於9月份及今年第三季最後一個交易日升少截，恒生指數周三漲幅由逾五百點縮至只有183點，收報23,459點，惟全月「埋單」仍累瀉1,718點，為六個月最差，而全季則累跌968點或近4%。若以百分比計，恒指更連續兩季跑輸全球股市超過10個百分點，為有史以來最差！
9月份中國經濟數據勝預期，加上市場對內房股的憂慮減退、阿里巴巴(09988)前景備受看好的雲業務盈利有望加速改善下，恒指周三(9月30日)高開273點後，漲幅一度擴至505點，高見23,780點，可惜高位缺乏承接，其後升幅曾縮至僅92點，低見23,368點。國企指數早段漲254點，收市僅升115點，報9,397點；恒生科技指數收升110點，報7,087點。港股總成交額約987億元，沽空比率15.02%。
即使恒指上季累跌3.96%，惟反映全球股市的MSCI所有國家世界指數，7月初至周二為止累升7.2%，即恒指跑輸全球股市約11.16個百分點，並連續兩季輸10個百分點以上，為MSCI所有國家世界指數面世以來首見，而除卻1997年末季及1998年次季跑輸差距逾25%外，恒指今次慘況可謂最差。
港股上季落得如斯田地，主要受累銀行股紛紛瀉至多年新低。季內有三成藍籌股(即15隻)瀉逾10%，當中7隻是銀行股，其中慘成中美角力磨心的滙豐控股(00005)累瀉17.68%，跟建設銀行(00939)、工商銀行(01398)、中國銀行(03988)及季內表現差絕藍籌的交通銀行(03328)合力拖低恒指近900點，抵銷恒指上月開始納入同股不同權(WVR)及第二上市新經濟股，對大市估值的正面作用。
藍籌銀行股再有壞消息，恒生銀行(00011)周三公布，今年第三次中期股息按年大減42.85%至僅每股0.8元，連續第三季「縮水」。該行強調，是期股息不應視之為全年溢利或全年股息金額之指標。
不過，非銀行金融類藍籌股上季卻全線力保不失，更跑贏騰訊控股(00700)，其中香港交易所(00388)累升9.64%。該所股價周三收升0.78%，沒受行政總裁李小加提早卸任的消息影響。券商花旗認為，即將擔任代理行政總裁的戴志堅經驗豐富，該所發展方向沒大變化，可望繼續受惠中概股回流香港上市的浪潮，目標價425元，比周三收市高逾17%。
中美角力不斷升級之際，券商擔心美國總統特朗普一旦在大選落敗不承認結果所帶來的衝擊。uSMART友信證券研究部總監陳偉聰表示，若恒指未能突破24,000點，恐再下試22,500點；光大新鴻基財富管理策略師溫傑料，10月份恒指只會在22,500至24,500點間波動，阿里和騰訊等大型新經濟股可繼續持有。
港股美國預託證券(ADR)周三早段普遍做好，滙控報30.44元，較香港收市價高0.64元；友邦保險(01299)報76.78元，較港高0.88元。若按比例計，相當於恒指升263點。
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