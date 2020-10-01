東方日報B1：恒指季挫4%　續慘輸全球

港股於9月份及今年第三季最後一個交易日升少截，恒生指數周三漲幅由逾五百點縮至只有183點，收報23,459點，惟全月「埋單」仍累瀉1,718點，為六個月最差，而全季則累跌968點或近4%。若以百分比計，恒指更連續兩季跑輸全球股市超過10個百分點，為有史以來最差！

即使恒指上季累跌3.96%，惟反映全球股市的MSCI所有國家世界指數，7月初至周二為止累升7.2%，即恒指跑輸全球股市約11.16個百分點，並連續兩季輸10個百分點以上，為MSCI所有國家世界指數面世以來首見，而除卻1997年末季及1998年次季跑輸差距逾25%外，恒指今次慘況可謂最差。

中美角力不斷升級之際，券商擔心美國總統特朗普一旦在大選落敗不承認結果所帶來的衝擊。uSMART友信證券研究部總監陳偉聰表示，若恒指未能突破24,000點，恐再下試22,500點；光大新鴻基財富管理策略師溫傑料，10月份恒指只會在22,500至24,500點間波動，阿里和騰訊等大型新經濟股可繼續持有。

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