綠色債發行首七月超2018全年

環境、社會及公司管治(Environment、Social、Governance，簡稱ESG)投資概念持續獲投資者關注。據美國銀行全球研究部統計，今年首七個月綠色債券發行金額達1,800億美元(約1.4萬億港元)，已超越一八年總發行額，惟市場憂ESG訊息披露不夠透明，令投資者卻步。

柏瑞投資亞洲表示，新冠肺炎疫情加速全球ESG投資發展，即使環球資本市場在今年初經歷拋售浪潮，ESG企業債的抗跌力及恢復能力較為高，預料綠色債券後市表現會持續向好。

ESG企業債的信用評級普遍為投資級別，加上各地央行放水救市，令這些企業持續獲取資金，進一步降低違約風險。

儘管如此，專注於ESG投資、規模達900億美元的挪威資產管理公司Storebrand認為綠色債券發行數量太少、長期供不應求，憂慮潛在投資者會因而放棄投資ESG債券。

該公司接受外媒訪問時直指，問題在於企業的ESG評級方式、評分規則始終未能統一，以至投資者及市場難以作比較。即使主流投資者關注可持續發展概念，倘若企業不就此改善、或提升發行量，恐令投資者對ESG債券喪失興趣。

經合組織(OECD)同樣指出市場對於ESG評級的風險及表現看法不一致的問題，由於並非所有企業需強制披露相關訊息，令資產管理機構無法全面理解ESG風險。

該組織呼籲各地政府及機構應正視問題，否則將損害投資者對ESG評級的信心。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020