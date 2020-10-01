歐洲股市收市受壓 Suez上漲近6%
2020年10月01日 01:01
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歐洲股市收市受壓，英國富時100指數收報5,866點，跌31點或0.53%；法國CAC指數收報4,803點，跌28點或0.59%；德國DAX指數收報12,760點，跌65點或0.51%。
個股方面，法國公用企業Suez獲Veolia提升其對公司持股至40億美元。Suez股價收市上漲5.93%。
英國中介公司TP Icap股價急跌16.41%，該公司宣布洽商收購交易網絡公司Liquidnet。
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