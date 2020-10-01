末日博士魯比尼：拜登當選更有利美國經濟

外國媒體報道，曾準確預測2008年金融海嘯而獲「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)認為，民主黨總統候選人拜登入主白宮，比現任總統特朗普更有利於美國經濟。

以目前大選形勢之言，拜登在多項民調的支持度都領先特朗普。雖然特朗普在應對新冠肺炎疫情上受到不少批評，令美國經濟受損，但他在哪個候選人比較有利於經濟的問題上仍保持些微優勢。

對此，魯比尼直言，必須揭穿共和黨比民主黨更善於管理經濟的神話。他在著作《政治循環與總體經濟》(Political Cycles and the Macroeconomy)一書中指出，在民主黨政府主政下，美國經濟通常增長更快、失業率更低，股市升幅也較強。

他續說，實際上美國經濟衰退幾乎總是發生在共和黨主政時期。像2008年至2009年的「大衰退」是由2007年至2008年的金融危機引發，也是發生在共和黨政府時期。

魯比尼認為，在奧巴馬主政下，美國的就業、經濟增長以及股市表現都比特朗普政府好。特朗普從前任總統繼承的強大經濟，只在一個任期內就搞砸了。

他說，拜登政府的確可能會提高企業和所得最高1%家庭的邊際稅率，特朗普和共和黨國會議員調降這項稅率，徒然將1.5萬億美元送給向富有的人和企業。然而，調高稅率僅溫和衝擊企業的獲利，其所造成的經濟成本，將被關閉允許避稅、將獲利和生產轉移到國外的漏洞所抵銷。

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