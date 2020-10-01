紐約期油收漲逾2%　重上40美元

國際油價周三(9月30日)個別發展。紐約期油收報每桶40.22美元，升93美仙或2.37%；布蘭特期油則跌8美仙至每桶40.95美元。

市場對於新冠肺炎疫情感到憂慮，ING Economics在一份報告中表示，近期疫情在某些地區再度升溫，顯然不利於市場情緒。報告續指，需求未能提振是關鍵問題，即使供應下降作用亦難以支持油市。

值得留意的是，紐約油價和布蘭特油價正在收窄，瑞穗能源期貨主管Robert Yawger認為，兩者價差寞小，將不利於美國原油出口前景。

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