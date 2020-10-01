美股收市：道指升329點　美光科技逆市挫逾7%

美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登周二(9月29日)舉行首場辯論後，對選舉形勢的影響引發議論，惟經濟數據理想，加上憧憬財政刺激方案進展，刺激美股3大指數周三(9月30日)做好。道指最多曾升573點，尾市升幅收窄，收報27,781點，升328點或1.2%；標指收報3,363點，升27點或0.83%；納指收報11,167點，升82點或0.74%。

美國最大晶片生產商美光科技首財季純利按年增76%至9.88億美元，經調整後每股盈利1.08美元，勝預期。但該公司稱已暫停向受到美國制裁的華為供貨，又削減資本開支計劃，拖累股價收跌7.39%，報46.96美元。

摩根大通同意支付9.2億美元罰款，就操縱貴金屬和美債市場案與監管機構和解，該行並承認有不當行為。摩通股價收市上漲0.96%，報96.27美元。

對於後市，摩根大通財富管理部門股票策略主管彼德斯預期，雖然股市會繼續波動，但建議投資者乘跌價買入周期性股份，特別是具結構性增長的領域，包括數碼轉型、醫療創新和環保趨勢，預期標指今年底升至3,500點至3,600點後，明年九月底前進一步升至3,750點，意味較周二收市有逾12%上漲空間。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020