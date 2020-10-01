港股ADR收漲358點 騰訊升至524元
2020年10月01日 04:40
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美股做好，刺激港股ADR指數全日上漲，按比例計算，收報23,818點，升358點或1.51%。
大型藍籌全線向上，滙豐控股收報30.35元，較港收市升0.55元；騰訊控股收報524.29元，較港收市升12.79元。
阿里巴巴收報284.79元，較港收市升9.19元，升幅逾3%。
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