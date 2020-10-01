姆紐欽跟佩洛西討論新一輪財政刺激措施 未達共識

美國財長姆紐欽周三(9月30日)跟國會眾議院議長佩洛西再次就新一輪財政刺激措施展開討論，共會晤了約90分鐘，但雙方未能達成共識，僅指同意繼續討論。

姆紐欽表示，跟佩洛西的討論在很多領域都取得了進展，指雙方仍有很多工作要做，將等待最終談判結果。

參議院共和黨領袖麥康奈爾則稱，他希望看到新一輪刺激法案，但共和黨人與民主黨人的立場仍然相距甚遠，並稱民主黨提出的2.2萬億美元規模過高。

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