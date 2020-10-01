聯儲局延長銀行派息和回購限制至今年底

美國聯儲局周三(9月30日)發表聲明，宣布延長針對美國大型銀行的派息和股票回購限制至今年年底。

該聲明指出，由於新冠肺炎疫情應對措施帶來的持續的經濟不確定性，認為銀行業需存留資本，因此該局決定延長對銀行的派息和股票回購限制。

聯儲局早於今年6月實施有關限制，限制銀行股息不得超過第二季度水平，至於股票回購則被完全禁止。

當地銀行業可能對有關措施感到失望，此前美資大行摩根大通一度暗示有興趣恢復股票回購。

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