美金融業恐爆裁員潮　好事達保險擬裁3800人

美國企業裁員潮正蔓延至多個行業，當地金融業亦難以倖免。美國保險公司好事達保險(Allstate)周三(9月30日)宣布，將裁員3,800人，主要集中於理賠、銷售、服務及支援部門，裁員人數約佔整體員工數目約7.5%。

此外，據外媒，曾在新冠肺炎疫情期間宣布暫停裁員的美資大行高盛在周三表示，將恢復裁員。報道引述知情人士稱，高盛計劃裁減約1%人手，即削減約400個職位。

事實上，當地愈來愈多銀行正重新評估裁員計劃，當中，富國銀行和花旗集團是最早重啟裁員行動的企業，因其股價大跌，而且面臨着不良貸款增加的風險。

除了銀行業之外，受疫情打擊令旗下主題樂園業務大減的迪士尼在本周初亦宣布裁員多達2.8萬人。至於航空業亦受影響，美國4大航空公司目前已經有15萬人自願離職或暫時休假。

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