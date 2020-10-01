南韓9月出口按年升7.7%　2月來首錄增長

南韓產業通商資源部周四(1日)發布最新數據，9月份出口按年增長7.7%，至480.5億美元，主要受惠於半導體出口強勁。此為南韓出口自2月份以來首次實現按年增長，且增幅遠超市場預期。當中，對中國出口增長8.2%，半導體出貨量增長11.8%。

9月份，當地進口增長1.1%，至391.7億美元。實現貿易順差88.8億美元。

南韓出口被視為世界貿易的晴雨表，數據自2月以來首錄增長，反映雖然疫情持續，但內地及其他地區逐漸復原。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020