新冠肺炎：日大型製造商信心回升　惟仍低於疫前水平

疫情最壞時間相信已過去，有調查顯示，日本大型製造商信心亦自疫情以來的低位回升，惟信心仍低於疫情前的水平。

據日本央行短觀調查，衡量汽車、電子和機械等大型製造商的信心指數，9月份為-27，相較上季的-34雖有所改善，並結束連續六個季度下滑，不過仍為連續第三季低於零水平，意味着感到悲觀的受訪者人數仍較樂觀者多。

日本今年第二季國內生產總值(GDP)按年衰退28.1%，創二戰以來最大跌幅，大型製造商信心改善，顯示當地經濟正從第二季的創紀錄萎縮中復甦。可是，由於企業仍然不樂觀，因此推動穩健復甦所需的投資、工資增長和招聘的前景欠佳。

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