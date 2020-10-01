人民幣速遞：離岸價曾升穿6.76關 見一周高位
2020年10月01日 10:24
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（中新社圖片）
市場憧憬美國刺激措施，美元匯價急下滑，推動離岸人民幣升穿6.76關，見9月21日以來高位。
美匯推數低見93.71，最新報93.74。離岸人民幣(CNH)上漲0.4%，高見6.7527兌每美元；最新仍升223點或0.32%，報6.7615，每百港元兌約87.2元人民幣。
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