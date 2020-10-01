【全球攬炒】美兩大航企將啟動大裁員　料涉3.2萬人

外媒報道，美國兩大航空公司相繼宣布將開始一輪大裁員計劃，涉及員工總數達3.2萬人，其中美國航空有1.9萬員工正在休假，美國聯合航空則將裁減逾1.3萬人。

但兩家公司表示，若然美國國會就新一輪援助達成協議，將隨時準備停止裁員進程。

美國航空行政總裁Doug Parker於致員工通告中表示，美國財長姆努欽告訴他，他和眾議院議長佩洛西正繼續談判一項跨黨派的救助計劃，其中包括延長對航空公司的援助，並可能在未來幾天達成協議。

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