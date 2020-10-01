【全球前首富眼中的股神】蓋茨用呢4個數字看老友巴菲特！

微軟創辦人蓋茨和股神巴菲特是29年好友，兩位都是全球商界成功人物，同樣位列全球十大首富之列。適逢今年是巴菲特90歲大壽，蓋茨早前為巴菲特慶生撰文表示，在股神身上學到最重要的事，乃擇友的重要。蓋茨更以「數字」來形容眼中的股神，並分享了這段友誼的4個數字，也許令人更了解這位超級股神。

●「30」

假設巴菲特每日睡8小時，30就是巴菲特在生之年用於睡眠的時間(剛好是90歲的三分之一)。

蓋茨表示，巴菲特雖已屆90歲，但卻有着30歲的腦袋，思路清晰、仍是充滿年青氣色。蓋茨十分佩服股神的商業頭腦，他特別提到兩件事。首先乃巴菲特以精準的眼光收購企業，再給他們極大的經營自主權；其次是巴郡大多的管理階層都待超過幾十年了，甚至很多都過了退休年齡。他們知道就算自己犯了錯，巴菲特也會陪他們一起挺過來。

●「2」

蓋茨的辦公室電話設有兩個快速鍵，分別是撥給巴菲特及自己的老婆。

蓋茨表示，巴菲特很少聊到生意，反而是談了很多人生觀，而不會三句不離投資。由於巴菲特很親切，特別打動了他，蓋茨在事業或人生感到徬徨的時候，就會打給巴菲特。他更說，在行程表上和巴菲特的「熱線時間」，被設為優先事項！

●「10,649」

這是巴菲特和蓋茨認識的天數，他們首次見面的日期在1991年7月5日。蓋茨和巴菲特初次見面，巴菲特就對蓋茨提出許多尖銳問題，如微軟應如何與IBM競爭，令他印象深刻。

●無限大(Incalculable)

蓋茨認為，巴菲特對世界的影響是「無限大」。他表示，巴菲特承諾將他絕大部分財產回饋社會，他明辨是非，並有着令人敬佩的崇高道德標準。文章又提到，這可能是巴菲特從其父親身上學到的。據說，巴菲特父親曾任國會代表，首屆任期內剛好遇上國會集體加薪，但他卻拒絕收下這筆意外之財，皆因自己才剛上任，不該平白獲加薪。

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