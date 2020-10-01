新加坡上季組屋轉售價格按月漲0.8%

新加坡市區重建局周四(1日)發布初步估計數據顯示，新加坡第三季度組屋轉售價格指數(Resale Price Index)報153.8%，相較第二季的152.6，按月上漲約0.8%。價格上升主要得益於低利率，以及政府為幫助房地產市場渡過嚴重衰退而採取的刺激措施。

新加坡房地產商OrangeTee & Tie研究與諮詢主管Christine Sun表示，於目前的經濟逆風中，政府的刺激措施和過去的房地產限制，在穩樓價上發揮了重要作用。

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