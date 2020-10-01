海峰園三房1338萬沽　為同類單位近一年低位

港島區大型屋苑放盤不乏買家捧場，世紀21北山嚴智贇表示，北角海峰園高峰閣低層E室，實用面積834方呎，三房間隔，座向西面，望少海景，獲區內換樓客以1,338萬元承接，實用呎價16,043元，做價及呎價創屋苑同類型單位近一年新低。

嚴稱，原業主於1990年1月以97萬元購入上址自住，持貨逾30年至今沽售，帳面獲利1,241萬元，單位期內升值近12.8倍。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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