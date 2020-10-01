【頹勢未止】澳門賭收續瀉90%　連跌12個月

新冠肺炎疫情持續，澳門博彩收入連瀉12個月。澳門博彩監察協調局最新數字顯示，9月份當地博彩毛收入為22.11億澳門元，相較去年同期收縮90%，亦為連續6個月錄得九成的跌幅。

今年1至9月，當地博彩毛收入為386.05億澳門元，按年收縮82.5%。

花旗集團分析員早前表示，儘管中國政府在全國範圍內重新開放了旅遊簽注申請，所有自助簽注櫃位仍處於暫停狀態，因此政府的簽注處理能力嚴重受限。這暫時為赴澳遊客簽注數量設置了「軟上限」。繼中國政府最新的清理整治之後，中介人運營商和中介人發現商業環境變得愈來愈困難。預計第四季度博彩毛收入按年下降74%，2020年則下降80%左右。他同時將2021年博彩毛收入預測降低9%，至300億美元左右，較2019年水平低18%。

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