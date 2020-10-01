全球樓市泡沫風險榜出爐！香港排名跌至第4　首位係...

新冠肺炎疫情大流行拖垮全球經濟，但世界主要市場的樓價持續上升，部分更存在過熱風險。外媒引述瑞銀集團(UBS)報告指，香港於「最有可能出現房地產泡沫城市」的排名，由去年的第三位再降一級，最新排名第四位。

根據瑞銀(UBS)的《2020年全球房地產泡沫指數》，在分析的25個主要城市中，有7個城市面臨房地產泡沫的風險，當中5個在歐洲。上述7個城市依次為慕尼黑、法蘭克福、多倫多、香港、巴黎、阿姆斯特丹及蘇黎世。其他城市方面，溫哥華、倫敦、東京、洛杉磯、紐約、悉尼等被認為高估，但沒有冒泡沫的風險。芝加哥是唯一被低估的城市。

瑞銀指出，在疫情大流行中，住房價格一直受到政府刺激、抵押貸款援助和低利率支持，在這種情況下價格升勢難以持續。瑞銀全球財富管理首席投資官Mark Haefele提醒，就業和家庭收入前景的不確定將很大程度影響樓價。Haefele續指，大多數城市的租金已在下滑，表明了當援助消失，加上收入壓力增加時，可能會出現調整。

瑞銀全球房地產泡沫指數旨在追蹤全球主要金融中心的房地產泡沫風險。是次該指數討論了25個主要城市的房地產市場、新冠肺炎大流行的影響以及其對房地產潛在的長期不利影響。

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