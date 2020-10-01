海濱南岸重磅投資客減磅　三房戶1000萬易主

經濟前景未明，有重磅投資者減持物業。市場消息指出，紅磡海濱南岸3座中層B室，實用面積593方呎，三房間隔，原叫價1,070萬元，減價70萬元後，以1,000萬元成交，呎價16,863元。

據了解，單位2016年買入價約718萬元，至今升值約282萬元或約39.3%。原業主為地產界人士，近年積極減持旗下單位，上月中才以948萬元售出同屋苑一個實用面積589方呎單位，現時有約3個海濱南岸單位於市場放售。

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