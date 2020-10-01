時代的終結！日本首座彩色電視機工廠明年關門

日本第一座專門生產彩色電視機的工廠──日本東芝公司(Toshiba Corporation)，位於埼玉縣深谷市的深谷事業所已決定明年關廠。

日媒報道，「東芝深谷事業所」預計2021年9月底關廠，於該所工作的約90人，於工廠關閉後將轉往集團內其他部門工作。該廠佔地約29萬平方公尺用地內的建築物，將依序拆除，東芝將檢討如何使用此地皮。深谷市長小島進希望東芝在考量如何使用土地時，可以有助活化深谷市發展。

「東芝深谷事業所」於1965年啟用，是日本第一座專門生產彩色電視機的工廠，產品包括電視機在內的影像機器、顯像管及液晶顯示器等，產能在最高峰時有約7,500名職員。

不過，隨着東芝縮小國內生產據點，深谷事業所自2012年3月起已未生產電視機，只剩下同集團的公司在此生產供民航機使用的顯像管，而這項業務亦將於2021年3月底結束。

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