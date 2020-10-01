全球經貿戰：傳特朗普調查越南操縱匯率　最快本周宣布

外國傳媒引述消息人士透露，美國總統特朗普政府計劃調查越南的匯率操縱做法，最快本周就會宣布對越南匯率操縱啟動調查。

消息人士表示，在美國商務部和財政部於8月確定越南在一宗涉及輪胎的貿易案中操縱匯率後，將依據1974年貿易法301條款啟動調查，最快本周就會宣布。

越南是美國十大貿易夥伴國之一，美國對越南的貿易逆差在今年7月達到348億美元，僅次於對中國大陸、墨西哥和瑞士的逆差。

特朗普政府曾利用所謂的301條款針對中國啟動調查，接着針對價值數千億美元的中國進口品加徵關稅，引發中美貿易戰。

馬來亞銀行金英證券研究部駐新加坡經濟學家Linda Liu表示，越南是陷於中美貿易戰火下的東南亞國家之一，而特朗普對貿易夥伴國的匯率操縱不滿，「這起調查提高美國對越南加徵關稅的機率，但關稅措施將針對特定目標與具體產品，而非全面性的」。這是對越南的警告，也讓泰國、馬來西亞等該地區的其他經濟體具警惕作用。

美國在今年公布一項新的聯邦規定，可讓美國商務部把「匯率低估」視為是可決定對貿易夥伴國加徵反補貼稅的一項因素。

越南央行從2016年起，在設定匯率方面已進一步邁向市場基準架構，每日調整越南盾的參考匯率，並允許市場在參考匯率的上下3%區間進行交易。

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