澳洲9月樓價按月跌幅收窄至0.1%　連跌5個月

外媒報道，據澳洲房地產諮詢公司CoreLogic數據顯示，當地9月樓價按月跌0.1%，為連續5個月下跌，但跌幅連續3個月收窄。

當中，因疫情升溫而實施封鎖措施第3個月的墨爾本，上月樓價跌0.9%，自疫情爆發以來累計跌5.5%；悉尼樓價上月跌幅收窄至0.3%。其他地區樓價則普遍上升，升幅介乎0.2至1.6%，主要是疫情控制良好、經濟活動較少受限制。

總計第3季，澳洲樓價跌1.1%，首3季則升4.8%。除珀斯下跌1%，其他地區今年以來樓價都升，悉尼升7.7%表現最佳。

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