【全球攬炒】美國70%中小影院瀕臨破產　恐10萬人失業

外媒報道，美國電影院業主協會(NATO)透露，新冠肺炎疫情大流行影響，美國70%的中小影院面臨破產風險，預計業內約10萬人可能失去工作。

報道稱，該協會在致美國國會領導人的信中，指該行業需要政府的支持才能從疫情造成的毀滅性財政衝擊之中恢復。為了阻止疫情傳播，3月份美國幾近所有電影院被迫關閉，而截至上周，有近60%已重新開放，但行業仍未脫困。

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