新股專輯：雲頂新耀擬招股價上限55元定價
2020年10月01日 15:13
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市場消息指，尚未有盈利或收入生物科技企業雲頂新耀(01952)擬以招股價上限55港元定價，集資34.95億元。
該公司是次採全電子化申請程式，每股招股價介乎50至55元，發行6,354.7萬股新股。每手500股，入場費27,777.12元，預期10月9日首掛。是次引入16名基礎投資者，合共認購2.25億美元，以招股價上限55計，佔發售股份約49.89%。
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