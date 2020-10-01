歐股早市向好 拜耳股價挫11%

亞洲主要股市因假期休市，日本東京證券交易所周四(1日)因故障暫停交易，歐股早市向好，英股報5,911點，升0.78%；德股報12,782點，升22點或0.17%；法股報4,858點，升54點或1.14%。

意法半導體(STMicroelectronics)及瑞典服飾零售商H＆M股價齊齊升約5%，因兩家公司公布了好過預期的第三季業績。

德國化工巨頭拜耳(Bayer)宣布進一步削減成本和減損費用，從而下調了業績指引，拜耳股價暴跌11%以上。

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