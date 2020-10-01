世界變了！未來旅遊將發生根本性改變

疫情依然肆虐，國際旅行何時才能安全恢復，或者在限行令開始解除後多久才能恢復，仍屬於未知數。不過，可以確信的是，人們的出行將從根本上發生變化。

目前航空公司、機場、郵輪和酒店都需要制定並遵守保持社交距離、清潔和餐飲服務方面的新準則。透明度不是航空業的強項，想想無效的旅行保險政策和混亂不清的乘客保護規則就知道了。還打算暑期出行的人，可能要面臨公司為應對出行者減少而調整後的高昂價格。

如果國際休閒旅行下滑局面持續到2021年3月，旅遊行業將蒙受3.3萬億美元(約25萬億港元)損失。2020年7月1日至27日，美國運輸安全管理局(TSA)在機場檢測的日均旅行人數為648,042人，按年下降75%。即使確定能大範圍控制住新冠疫情後，仍有86%的人會延遲航空旅行。

【為何重要？】

衝擊將從佔全球經濟10%的旅遊行業向外輻射，傳播到世界最偏遠的角落。每個人的每次旅遊都會產生消費的骨牌效應，錢將進入航空公司、酒店經營者、餐館老闆、出租車司機、工匠、導遊和商店老闆等的口袋。總體上，旅遊行業有3億從業員，特別是在開發中國家，這些工作可能帶來擺脫貧困和保護文化的機會。

新冠疫情已經使1/3的旅遊行業從業員面臨危險，全球航空公司表示需要最多2,000億美元紓困資金支持。即使有些國家開始取消居家令，並謹慎地向國內或區域重新開放旅遊業，但根據聯合國貿易和發展會議7月報告，這個價值1.7萬億美元的產業預計仍將面臨高達80%的年損失。休閒旅行受到的打擊持續愈久，損失就可能成倍增加。

事實上，該行業的改善意義重大。根據世界出行和旅遊理事會的數據，國際入境人數每增加1%，將為世界GDP增加72.3億美元。然而，事實證明幾乎不可能產生這樣顯著的變化，因為幾乎世界各個角落都面臨新一波疫情反撲的威脅。

在人們仍在躲避病毒之際，減少出行的人們可以做些甚麼來緩解隔離的焦慮，並幫助這個至關重要的經濟部門恢復活力？旅遊行業又該如何發展來緩解乘客真正的擔憂？這些問題影響着所有人，無論是渴望恢復工作常態還是已經回到辦公室的人們。

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